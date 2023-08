Regen, Blitz und Donner in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen regnet, blitzt und donnert es die kommenden Tage zunehmend. Gewitter und Schauer häufen sich am Mittwoch im Tagesverlauf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Örtlich sind dann auch Unwetter mit Hagel und Starkregen möglich. In der Nähe von Gewittern kann es zudem stürmen. Die Tageshöchstwerte liegen im Norden bei 24 bis 27 Grad und im Süden bei 28 bis 30 Grad. Für den Süden sprach der Wetterdienst eine Hitzewarnung aus. Grund ist die Wärmebelastung durch eine hohe Luftfeuchtigkeit. In der Nacht regnet und gewittert es weiter.