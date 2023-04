Regen, dicke Wolken und Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Auf einen Wettermix mit Regen, dicken Wolken und auch Sonne müssen sich die Menschen in Hessen am langen Wochenende einstellen. Am Samstag erreichen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 15 bis 17 Grad. Im Tagesverlauf wird es zunehmend niederschlagsfrei.