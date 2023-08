Regen, Gewitter und Wolken zum Wochenende in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Es bleibt ungemütlich in Hessen: Die Menschen müssen sich auf ein Wochenende mit Regen, Wolken und Gewittern einstellen. Am Freitag erreichen die Temperaturen 19 bis 22 Grad und 15 bis 18 Grad in höheren Lagen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag ist örtlich mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Der Regen soll in der Nacht zum Samstag aber vorerst weitgehend abklingen.