Regen, Schnee und Wind: Neue Woche startet ungemütlich

Offenbach (dpa/lhe) - . Nach ein paar trockenen Tagen gibt es mit Beginn der neuen Woche in Hessen wieder Niederschläge. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, gibt es in der Nacht zum Montag leichten Sprühregen, der vor allem im Bergland auf dem dann noch kalten Boden frieren kann.