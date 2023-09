Regen und einzelne Gewitter in Hessen

Am Samstag gebe es gebietsweise noch einzelne Schauer. Am Abend klingt der Regen dem DWD zufolge ab. Das Thermometer zeige maximal 19 Grad im Flachland und 14 Grad in Hochlagen an. Dazu gehe ein mäßiger Wind. Am Sonntag sei es dann meist heiter bis sonnig, es bleibe trocken. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 19 bis 22 Grad und in Hochlagen bei maximal 15 bis 18 Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig.