Regen und Gewitter am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Wetter am Wochenende in Hessen bleibt ungemütlich. Am Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) örtlich mit Schauern und vereinzelt auch mit Gewittern und Sturmböen. Die Temperaturen erreichen dabei Werte von 19 bis 22 Grad und 15 bis 19 Grad in höheren Lagen. In der Nacht zum Sonntag soll es dann auflockern und die Schauer gehen voraussichtlich zurück. Für den Sonntag sagte der DWD ähnliche Wetterverhältnisse voraus. Demnach kann es vielerorts auch niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen am Sonntag laut DWD auf zwischen 19 und 21 Grad und um die 16 Grad in Hochlagen.