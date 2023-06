Regen und Gewitter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Hessen gegen Regen und mitunter Gewitter wappnen. Nachdem es am Donnerstagvormittag meistens trocken bleibe, könne es am Nachmittag vereinzelt leichte Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Abends könne es auch gewittern. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 29 Grad und in höheren Lagen bei 21 Grad. Dazu gehe in Hessen ein schwacher bis mäßiger Wind, hieß es vonseiten des DWD.