Regen und Gewitter zum Wochenende in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen müssen sich die Menschen erneut auf Schauern und Gewitter einstellen. Nachdem der Regen am Freitagmorgen zuerst abziehe, gebe es schon am Nachmittag wieder vereinzelt Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gewitter sind nicht ausgeschlossen - eventuell auch mit Windböen und Starkregen. Im Norden des Landes scheint die Sonne indes am längsten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad und in den höheren Lagen zwischen 14 und 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.