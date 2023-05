Regen und Gewitter zum Wochenstart in Hessen

Am Dienstag bleibt es ebenfalls bewölkt, hin und wieder soll es regnen. Der Trend vom Gewitter setzt sich fort. Die Temperaturen fallen ein wenig und liegen zwischen 22 und 17 Grad. In der Nacht liegen die Tiefsttemperaturen bei 11 bis 7 Grad. Auch am Mittwoch ist von der Sonne erstmal nichts zu sehen. Es bleibt stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad.