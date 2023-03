Regen und Schneeregen zum Wochenstart in Hessen erwartet

In der Nacht auf Dienstag soll es bewölkt und regnerisch werden, im Bergland soll es schneien. Der DWD warnt vor Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf 2 bis -1 Grad ab, in Hochlagen auf bis zu -4 Grad. Auch am Dienstag soll zu Regen und am Abend auch zu Schneeregen kommen, im Bergland auch zu länger andauerndem Schneefall. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 8 Grad in Südhessen, sonst zwischen 2 und 5 Grad, in höheren Lagen bei -1 Grad.