Regen und Sturm in Teilen Hessens erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Auf Regen und Sturm müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen in Hessen einstellen. Am Donnerstag komme es neben zahlreichen Wolken gebietsweise auch zu schauerartigem Regen, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 Grad im Norden sowie bei 13 Grad südlich des Mains. Im Bergland soll es bis in den Nachmittag hinein starke bis stürmische Böen geben; ansonsten ist der aus Südwest kommende Wind aber mäßig.