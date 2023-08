Regen und teils kräftige Gewitter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen benötigen die Menschen auch in den kommenden Tagen einen Regenschirm. Bis zum Mittwochnachmittag komme es wieder zu Schauern - südlich des Mains sei in den Staulagen auch Dauerregen möglich, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). Abends gebe es dann teils kräftiges Gewitter mit Starkregen und Hagel. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 19 bis 22 Grad und in den Hochlagen bei 14 bis 17 Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind mit starken sowie im Bergland auch stürmischen Böen.