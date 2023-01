Regen und Wind sorgen für ungemütliche Tage in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen müssen sich auf Regen und Wind einstellen. Am Mittwoch ist der Himmel am Vormittag stark bewölkt bis bedeckt, dazu kommen Regenschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachdem die Schauer nachmittags abgezogen sind, gibt es danach örtlich Auflockerungen und nur vereinzelt Regen. Die Temperaturen liegen bei mäßigem Wind laut DWD zwischen 8 und 11 Grad. Es gibt örtlich starke und zum Teil stürmische Böen.