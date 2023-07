Regen, Wolken, Gewitter: Wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Kurz vor dem Wochenende wird das Wetter in Hessen voraussichtlich trüb. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete am Donnerstag Schauer, Gewitter und Wolken. So auch am Wochenende - lediglich am Samstag soll es den Prognosen zufolge trocken und auch etwas länger sonnig werden.