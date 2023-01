Regen, Wolken und milde Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Wolken und Regen bestimmen die ersten Tage des neuen Jahres in Hessen. Mit Temperaturen zwischen 7 bis 11 Grad bleibt es am Dienstag zudem ungewöhnlich mild und zunächst meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht kann es dann örtlich regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 3 Grad.