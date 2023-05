Regenreiches Frühjahr sorgt beim Grundwasser für Erholung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das verregnete Frühjahr hat in Hessen dafür gesorgt, dass die Grundwasserstände aktuell vielerorts auf einem etwas höheren Niveau liegen als vor einem Jahr. „Die Ausgangssituation für das bevorstehende hydrologische Sommerhalbjahr ist also günstiger als im letzten Jahr“, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag in Wiesbaden mit. „Nichtsdestotrotz wirken die Trockenjahre 2018, 2019 und 2020 noch immer nach.“ In vielen Regionen gebe es nach wie vor ein Grundwasserdefizit.