Regenwetter erschwert Vorbereitungen für Landesgartenschau

Fulda (dpa/lhe) - . Das nasskalte Wetter mit Nachtfrösten und großen Regenmengen in den vergangenen Wochen erschwert nicht nur vielen Hobbygärtnern in Hessen das Leben. Auch die Macher der bevorstehenden Landesgartenschau (LGS) in Fulda haben ihre liebe Not damit. „Das hat uns Zeit gekostet“, sagte Geschäftsführer Marcus Schlag der Deutschen Presse-Agentur. Besonders die Anlage von Rasenflächen am Aueweiher Südufer und im Jungen Garten konnte bislang nicht fertiggestellt werden. Seit etwa einer Woche werde mit Hochdruck daran gearbeitet, den Zeitverlust wieder aufzuholen. Die zuletzt wieder trockene Wetterlage mache die Bodenbearbeitung nun möglich. Nach Ostern soll es dann an die Rasenarbeiten gehen.