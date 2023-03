Regierung bringt Gesetz für Fluglärmkommission auf den Weg

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Landesregierung will die Unabhängigkeit der Fluglärmkommission für den Frankfurter Flughafen gesetzlich festschreiben. „Mit ihrer unabhängigen Beratung von Fluglärmfragen hat die Kommission eine ganz wichtige Funktion. Wir wollen dazu beitragen, dass die wertvolle Arbeit fortgeführt und gefestigt wird“, sagte der Verkehrsstaatssekretär Jens Deutschendorf (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden