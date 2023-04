Regierung wegen Viessmann: Kein Rückschlag für Deutschland

Berlin (dpa) - . Die Bundesregierung sieht im Verkauf der Viessmann-Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global keinen Rückschlag für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Mittwoch, im Gegenteil zeige dies, dass in deutsches Know-how investiert werde. Er sprach von einer für die Energiewende bedeutenden Branche.