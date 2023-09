Region Frankfurt wird „World Design Capital“

Das hiesige Programm steht unter dem Motto „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ (Design für Demokratie, Atmosphären für ein besseres Leben) und wird von Matthias Wagner K, Direktor des Frankfurter Museums für Angewandte Kunst, koordiniert. Ziel sei, ein nachhaltiges, partizipatives internationales Zentrum für Design für Menschen aus aller Welt entstehen zu lassen. Zudem solle Design der Stadt und der Region eine gemeinsame Identität geben, hieß es.