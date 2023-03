Regnerisches Wochenende mit bis zu 16 Grad erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen können sich auf ein regnerisches Wochenende einstellen. Der Freitag wird stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Vor allem in der Südhälfte kann es zu kräftigen Gewittern und stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, in Hochlagen zwischen 8 und 12 Grad.