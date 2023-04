Reha-Klinik im Werra-Meißner-Kreis geschlossen

Kassel (dpa/lhe) - . Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ist eine private Reha-Klinik aufgrund hygienischer Mängel vorerst geschlossen worden. Wie das Regierungspräsidium (RP) Kassel als zuständige Aufsichtsbehörde am Donnerstag bestätigte, hat das Gesundheitsamt in Eschwege die Schließung der Einrichtung in dieser Woche angeordnet. Zuvor hatte der „Hessische Rundfunk“ (hr) berichtet.