Reinigungskraft in abgestelltem Zug mit Messer bedroht

Gießen (dpa/lhe) - . Mit einem Messer und einer Sturmhaube über dem Kopf soll ein Mann eine Reinigungskraft in einem abgestellten Zug am Bahnhof Gießen bedroht haben. Der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma habe am frühen Sonntagmorgen gerade in dem Zug geputzt, als der Unbekannte plötzlich aufgetaucht sei und ihn bedroht habe, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Daraufhin sei der Mann geflüchtet. Der 23-jährige Mitarbeiter erstattete Strafanzeige. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.