Reinsperger wehrt sich gegen übergriffige Kommentare

Bad Vilbel (dpa/lhe) - . Die österreichische Filmschauspielerin Stefanie Reinsperger („Tatort“) reagiert auf übergriffige Kommentare gegen sie im Internet. „Es ist strafbar, ich melde das, wenn es respektlos und übergriffig wird in diesen Kommentarspalten“, sagte die 35-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Sie sei sehr froh, nicht mehr in der Pubertät zu sein. „Ich wüsste nicht, ob ich mit 16 Jahren mit diesem Internet-Mobbing und dieser Hetze klargekommen wäre.“ Eine „harte Schale“ wolle sie sich nicht zulegen, sondern „empathisch und durchlässig“ bleiben.