Reisende und Pendler müssen sich auf Warnstreiks einrichten

In Hessen bleiben voraussichtlich unter anderem die städtischen Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt in den Depots. Der Verdi-Landesbezirksleiter Jürgen Bothner rechnet nach eigenen Worten damit, dass mehr als 4500 Beschäftigte am 27. März die Arbeit niederlegen.