Rekord bei Anträgen für Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl der Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse hat in Hessen einen Höchststand erreicht. Im Jahr 2022 gingen 6900 ein, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Damit stieg die Zahl dieser Anträge im Vergleich zum Jahr 2021 um 24 Prozent. Frauen waren 2022 mit 4700 Anträgen (68 Prozent) deutlich in der Mehrheit.