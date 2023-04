Rekordgewinn 2022? Dekabank legt Bilanz vor

Allerdings lief der Absatz von Fonds bei der Sparkassen-Tochter in einem Umfeld mit steigenden Sparzinsen nicht mehr ganz so rund wie ein Jahr zuvor. Von Januar bis einschließlich September steckten Kundinnen und Kunden 19,2 Milliarden Euro frische Gelder in Fonds und Zertifikate. Damit lag die Nettovertriebsleistung in den neun Monaten um rund 18 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Im Gesamtjahr 2021 hatte die Dekabank, die zu 100 Prozent den Sparkassen gehört, die Rekordsumme von gut 35,7 Milliarden Euro bei Privatanlegern und institutionellen Investoren eingesammelt.