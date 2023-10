Rentenversicherung warnt vor SMS-Betrug

Frankfurt/Main (dpa) - . Eine SMS kündigt ein Geschenk der Rentenversicherung an: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist eine Betrugsmasche, wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Hessen am Mittwoch mitteilte. Rentnerinnen und Rentner würden oftmals per SMS-Nachricht über eine angebliche Rückerstattung oder einen Bonus informiert und aufgefordert, einen Link anzuklicken. Dabei handle es sich jedoch um Betrüger, die versuchen, an persönliche Daten oder Bankverbindungen zu kommen.