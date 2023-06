Rezession schlägt durch: Mehr Arbeitslose in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auf dem hessischen Arbeitsmarkt schlagen die Folgen der Rezession durch. Die Arbeitsagentur rechnet auch in den kommenden Monaten mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Zum Stichtag am 13. Juni waren 178.620 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag mitteilte. Das waren 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor, so dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 5,1 Prozent lag. Vor einem Jahr hatte die Quote mit knapp 20.000 Arbeitslosen weniger bei 4,6 Prozent gelegen.