Rhein: Bei Digitalisierung „großen Schritt vorangekommen“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Hessen ist nach Ansicht von Ministerpräsident Boris Rhein und Digitalministerin Kristina Sinemus (beide CDU) bei der Digitalisierung „einen großen Schritt vorangekommen“. „Digitalisierung stärkt die Lebensqualität und den Wohlstand in unserem Land“, sagte Rhein am Montag bei der Vorstellung eines Fortschrittsberichts zur Digitalstrategie in Frankfurt.