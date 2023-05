Rhein fordert nach Flüchtlingsgipfel weitere Fortschritte

Berlin/Wiesbaden (dpa) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern weitere Fortschritte gefordert. Nach den Beratungen am Mittwoch in Berlin sei es erfreulich, dass der Bund „die Migration künftig steuern und begrenzen will. Wir brauchen ein weites Herz für Hilfsbedürftige und gleichzeitig mehr Konsequenz gegenüber irregulärer Migration“, betonte der CDU-Politiker.