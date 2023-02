Rhein fordert vor Flüchtlingsgipfel mehr Unterstützung

Rhein kritisierte zudem Vorstöße Faesers zur Liberalisierung des Aufenthaltsrechts. Initiativen wie ein erleichterter Familiennachzug oder ein früheres Bleiberecht nach dem Chancen-Aufenthaltsgesetz kämen „zum falschen Zeitpunkt“, so der Ministerpräsident. „Wie kann man denn angesichts der aktuellen Zuwanderung aus der Ukraine und anderen Krisenregionen noch an diesen Schrauben drehen? Da entsteht eine ganz gefährliche Melange.“ Er könne „der Bundesregierung nur raten, von all diesen Vorhaben Abstand zu nehmen“.