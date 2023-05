Rhein für Abschaffung von Grunderwerbsteuer bei Erstkauf

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der Diskussion um die Grunderwerbsteuer hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein dafür plädiert, diese Abgabe für den Ersterwerb von selbst genutztem Wohnraum abzuschaffen. Bei einer Reform der Grunderwerbsteuer müssten die Länder die Möglichkeit bekommen, die Steuer in solchen Fällen nicht mehr zu erheben, teilte der CDU-Landesvorsitzende am Mittwoch in Wiesbaden mit.