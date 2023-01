Rhein im Lübcke-Ausschuss: Rechtsstaat hat funktioniert

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Aus Sicht von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat der Rechtsstaat nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke funktioniert. Auch wenn viele Fragen zu dem Fall offen geblieben seien, habe man den Täter seiner gerechten Strafe zugeführt, sagte Rhein am Freitag im Lübcke-Untersuchungsausschuss des Landtags in Wiesbaden. Dort begann er am Vormittag seine Aussage als Zeuge.