Rhein im Lübcke-Ausschuss: Rechtsstaat hat funktioniert

Bei der jetzt schon 37. Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Mord an Lübcke hat Rhein am Freitag in Wiesbaden gut zweieinhalb Stunden lang als Zeuge ausgesagt. Der 51-Jährige war von 2010 bis 2014 hessischer Innenminister und davor Innen-Staatssekretär - war also führend in dem Ressort tätig, das auch für den Landesverfassungsschutz zuständig ist.