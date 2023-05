Rhein: Kernfusion kann klimafreundliche Energiequelle sein

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit Blick auf die geplante Debatte im Bundestag zur Kernfusionsforschung plädiert Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) für mehr Technologieoffenheit und eine neue Innovationskultur. „Kernfusion kann eine klimafreundliche Energiequelle für unsere Energieversorgung der Zukunft sein“, erklärte er in Wiesbaden. Der Bundestag will am Donnerstag den Antrag „Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau“ der Unions-Fraktion diskutieren.