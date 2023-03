Rhein sichert ukrainischem Botschafter weiterhin Hilfe zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, eine Fortsetzung der Hilfen für sein Land zugesichert. „Wir haben früh Verantwortung übernommen und stehen auch weiterhin an der Seite unserer ukrainischen Freunde“, erklärte Rhein am Freitag anlässlich des Antrittsbesuchs von Makeiev in Wiesbaden.