Rhein startet CDU-Wahlkampf: „Herz, Härte und Hightech“

Fulda (dpa/lhe) - . Ministerpräsident Boris Rhein hat in Fulda den Wahlkampf für die hessische CDU eingeläutet. Mit den Schlagworten „Herz, Härte und Hightech“, wolle die Partei bei den Wählerinnen und Wählern bei der Landtagswahl am 8. Oktober punkten, sagte Rhein am Freitag nach einer Landesvorstandssitzung seiner Partei. Geplant sei ein „Hessengeld“ für Familien und Alleinerziehende für die ersten eigenen vier Wände. „Wir befreien junge Familien in Hessen für einen bestimmten Betrag von der Grunderwerbssteuer.“ Geplant sei, 10 000 Euro pro Erwerbsperson sowie 5000 Euro für jedes Kind auszuzahlen.