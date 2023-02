Rhein übernimmt Schirmherrschaft über „Wünschewagen“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Was für gesunde Menschen völlig normal ist, kann für Schwerkranke ein Herzenswunsch sein. Sei es der Besuch auf der Familienfeier oder ein gemeinsamer Tag mit den Haustieren. Der sogenannte Wünschewagen Rhein-Main des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) erfüllt seit 2017 solche letzten Wünsche. Am Donnerstag übernahm der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Schirmherrschaft über das Projekt und überreichte dem ASB in Frankfurt einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. „Als ich das erste Mal vom Wünschewagen gehört habe, war ich gerührt und begeistert. Der Wünschewagen ist gelebte Menschlichkeit“, sagte Rhein.