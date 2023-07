Rhein verspricht hessisches Heizungsförderprogramm

Bevor die Unterstützung in Hessen beschlossen werde, müsse erst das Gebäudeenergiegesetz der Ampel-Regierung durch den Bundestag. „Sobald wir Gesetzesklarheit in Berlin haben, werden wir ein eigenes Heizungsförderprogramm auf den Weg bringen. Es kommt auf die Ausgestaltung des Gesetzes an, zum Beispiel die Übergangsfristen“, sagte Rhein. Er sei gespannt, was in der Sommerpause passiere und am Ende auf den Tisch komme. „Aber es wird hessische Hilfen zum Heizungsumbau geben“, versicherte Rhein, der bei der Landtagswahl am 8. Oktober sein Amt verteidigen will.