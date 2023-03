Rhein will Länderbeteiligung für Sicherheitsstrategie

Wiesbaden (dpa) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert in der Diskussion um eine Nationale Sicherheitsstrategie in Deutschland eine Beteiligung der Bundesländer. „Ein Sicherheitsstrategie ohne die Länder ist sinnlos, denn Sicherheit wird in erster Linie in den Ländern gemacht“, sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.