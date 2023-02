Rhein zu Faeser-Kandidatur: Am Ende urteilt Wähler

Berlin (dpa) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will in der Frage nach der Doppelrolle von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin in Hessen keine Ratschläge erteilen. „Am Ende müssen das der Bundeskanzler und Frau Faeser wirklich entscheiden, ob das dem Amt guttut oder ob das dem Amt nicht guttut. Ich habe da gar keine Ratschläge zu erteilen“, sagte Rhein am Sonntag im ARD-„Bericht aus Berlin“. Am Ende müsse der Wähler ein Urteil fällen, ob er das gut oder schlecht finde, „ob man mit halbem Herzen in Hessen ist oder mit ganzem Herzen und sich voll auch auf Hessen konzentriert oder nicht“, sagte Rhein, der sein Amt bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober verteidigen will.