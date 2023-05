Rheingau Literatur Preis: 111 Flaschen Wein für Arno Geiger

Der Jury zufolge tritt der 54-Jährige mit dem Anspruch unbedingter Wahrhaftigkeit auf, wenn er in seinem autobiografischen Buch „von einer über Jahrzehnte hinweg verborgen gehaltenen eigenen Leidenschaft erzählt: dem Durchstöbern der Altpapiercontainer in Wien“. An handschriftlichen Funden habe der Autor seinen Stil geschult, „um das Ideal einer möglichst lebensnahen Prosa zu erreichen“. „Das glückliche Geheimnis“ sei „zugleich Selbstauskunft und Gesellschaftsporträt, ein Lehrstück und ein Lesevergnügen“.