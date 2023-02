Rhön: Straßen und Skipisten nach Schneechaos wieder frei

Fulda (dpa/lhe) - . Auto- und Skifahrer in der osthessischen Rhön können am Freitag wieder aufatmen, nachdem Schnee und Eis am Vortag für erhebliche Probleme gesorgt hatten. „Es hat keine Unfälle mehr gegeben. Alle Straßen sind wieder frei“, berichtete ein Polizeisprecher am Freitagmittag in Fulda.