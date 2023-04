Ringen um Entlastungen an Uniklinik geht Dienstag weiter

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - . Das Ringen um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) wird am Dienstag fortgesetzt. Sowohl Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm als auch das Klinikum sprachen am Samstag von sehr konstruktiven Verhandlungen. Eine Einigung am Dienstag liege im Bereich des Möglichen, sagte Dzewas-Rehm. Der Aufforderung der Klinikleitung, den Streik zu beenden, will die Gewerkschaft aber nicht nachkommen. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass bis zu einer Einigung gestreikt werde.