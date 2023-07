Robert Gernhardt Preis an Autorinnen Sandig und Stahlmann

Der in Fulda geborenen und aufgewachsenen Autorin Stahlmann wird der Preis für ihre Erzählung „Siebeninselsommer“ verliehen, in der es um die Beziehung einer Mutter und ihrer Tochter geht, die in völlig unterschiedlichen Welten und sozialen Verhältnissen leben. Überreicht wird die Auszeichnung am 14. September in Frankfurt.