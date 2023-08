Roboterfahrzeuge vorgestellt: Test am Frankfurter Stadion

Fulda (dpa/lhe) - . Roboterfahrzeuge, die volle Abfallkörbe leeren, Bäume bewässern und Menschen durch die Gegend fahren: In Fulda sind am Donnerstag die neuen „Citybots“ vorgestellt worden, die all diese Aufgaben erfüllen sollen. Zwei dieser futuristisch anmutenden Fahrzeuge sollen ab Oktober am Deutsche Bank Park in Frankfurt getestet werden, allerdings noch nicht an den Spieltagen des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, wenn Zehntausende Menschen auf dem Stadiongelände unterwegs sind.