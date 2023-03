Roger Waters: Anwälte kritisieren Symbolpolitik

Der Münchner Stadtrat will sich am Mittwoch (22. März) mit einer möglichen Vertragskündigung für das am 21. Mai geplante Konzert befassen, hat zuvor aber die Regierung von Oberbayern um eine Rechtsprüfung gebeten. Auch in Frankfurt soll das Konzert abgesagt werden, das hat der Magistrat im Einvernehmen mit der Landesregierung am 24. Februar beschlossen. Die Messe Frankfurt, die die Halle für das Konzert am 28. Mai vermietet, wurde per Gesellschafterbeschluss angewiesen, den Vertrag mit dem Veranstalter „unverzüglich aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen“. Vom Tourveranstalter hieß es zuletzt, man habe die Entscheidung „zur Kenntnis genommen“. Auch in Hamburg, Berlin und Köln gab es Proteste.