Roger Waters: Messe sieht sich vertraglich gebunden

So hatte Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker - auch Kandidat der CDU für die Frankfurter Oberbürgermeisterwahl am 5. März - argumentiert, Waters habe sich in den zurückliegenden Jahren „immer mehr zu einem hasserfüllten Gegner des Staates Israel entwickelt“. Waters trete „mit zunehmender Aggressivität für die antisemitische Boykottbewegung BDS ein“. Die Bewegung „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ - abgekürzt BDS - ruft Musiker, Sportler, Firmen und Politiker dazu auf, nicht in Israel zu investieren oder dort aufzutreten.