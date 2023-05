Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bickenbach (dpa/lhe) - . Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Rollerfahrer in Bickenbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der 81-Jährige sei nach dem Unfall am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Mannheim transportiert worden, teilte die Polizei mit.